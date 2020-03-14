【新冠肺炎】美路易斯安那州初選延期　另有4州如期舉辦

美國路易斯安那州（Louisiana）3月13日宣布，由於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，黨內初選會由4月4日延至6月20日舉行。另外，有4個州在3月17日舉行初選，他們稱選舉將按計劃舉行。

美國路易斯安那州原定在4月4日舉行總統初選，但選舉因為2019冠狀病毒病影響，延遲至6月20日舉行。圖為美國總統民主黨初選候選人拜登3月12日出席特拉華州威爾明頓一場活動。（Reuters）

路易斯安那州是美國第一個因為疫情而推遲初選的州份。路透社13日報道，路易斯安那州因為疫情蔓延，會在11月3日大選前籌備期間重新安排投票。該州州務卿阿多因（Kyle Ardoin）指，原定4月4日舉行的總統初選會延至6月20日，「以對路易斯安那州選民與負責選舉事務的職員健康與安全提供最佳保護」。

亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）、伊利諾伊州（Illinois）與俄亥俄州（Ohio）3月17日舉行初選，這4州發表聯合聲明說，他們將繼續舉辦選舉，同時採取措施確保公眾安全。

會在4個州份處理選舉事務的一些職員說：「美國人過去也曾在艱難時期參與選舉，且基於我們從公共衛生官員得到的最佳資訊，我們有信心在這4州的選民可在這次選舉安全且平安地投票。除此之外，也讓健康的票站工作人員能夠以及應在17日履行其愛國的職責。」