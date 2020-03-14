【新冠肺炎】蘋果暫時關閉大中華區以外零售店　另一邊中國店重開

受新型冠狀病毒疫情影響，蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）3月14日宣布將暫時關閉大中華區以外的所有蘋果零售店，至3月27日。 另一邊廂在中國，蘋果公司之前已宣布中國大陸全部蘋果直營店在3月13日起恢復營業，這些直營店之前因疫情關閉一個多月。

疫情在全球不斷蔓延，除大中華區以外的所有蘋果零售店將暫時關閉（路透社）

美國蘋果公司行政總裁庫克3月14日在Twitter宣布，鑑於新冠肺炎疫情，關閉大中華區以外所有蘋果零售店至3月27日。

庫克並表示，蘋果承諾會動用1500萬美元的資金，去協助全球從疫情中恢復過來。

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

中國店重開

蘋果公司之前已經宣布中國大陸的42家蘋果直營門店自3月13日起恢復營業，並在蘋果中國網站公布所有門市的營業時間。蘋果之前在2月初宣布暫時關閉中國大陸的直營店，之後有部分重開，包括北京的5間分店2月中重開，但縮短營業時間。

隨着疫情在全球蔓延，世界衞生組織（WHO）已在3月11日宣布，目前疫情狀況可以定性為「大流行」。一場「全球大流行」的疫情是指疾病在全世界多個國家同時出現人傳人的狀況。

世衞總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現在使用這一說法的原因，是因為擔心對於此次病毒疫情「不作為的程度」令人警惕。