【新冠肺炎】CDC估計最壞結果：美國或有20萬至170萬人死亡

新型冠狀病毒在美國蔓延，總統特朗普（Donald Trump）宣布美國進入緊急狀態。一份疾病控制和預防中心（CDC）流行病學家根預測，2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在最壞情下，美國或會有20萬至170萬人死亡。

特朗普於3月13日宣布美國進入緊急狀態。圖為特朗普在白宮回答記者提問。（AP）

美國《紐約時報》3月13日報道，CDC流行病學家比格斯塔夫（Matthew Biggerstaff）在一場電話會議中，基於病毒的特性介紹4個可能的情境，包括估計它的傳染性，以及疾病的嚴重性。在《紐時》取得的資料中，這些情境在截至2月28日有效。

最差的情況下，是慮及政府沒有採取任何行動去遏止傳染，例如沒有採取正已在全國多處應用的措施。根據其中一個模擬中的結果，美國有1.6億至2.14億人或會在持續數月或逾1年大流行期間受感染。有20萬至170萬人可能會死。

CDC亦列出另一情境中，全國可能有240萬至2100萬人需入院，可能會令國家的醫療系統破碎。

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比格斯塔夫模擬的情況比其他專家為高。另一個情境由來自內布拉斯加大學醫療中心的勞勒博士（Dr. James Lawler）提供。他是傳染病以及公共衛生專家。他的模型估計美國有9600萬人染病，當中500萬人需住院。他的保守估計是，在這個情境中，有48萬人可能死於疫情。

來自全球性非牟利組織Resolve to Save Lives以及美國外交學會（Council on Foreign Relations）的專家提供另一模型，指出倘病毒致命程度不如季節性流感，或會有16.35萬人死亡。但即使病毒的死亡率為1%，都有可能導致逾160萬人死亡。