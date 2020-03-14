【新冠肺炎】疫情來襲拖累股市　特朗普連任之路翻起暗湧？

今年適逢美國大選年。爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）年初順利避開罷免危機，加上股市一度創歷史高位，連任之路原本一片光明。但隨2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發拖累經濟，兼且前副總統拜登（Joe Biden）突然殺出新血路，種種因素或導致特朗普從連任美夢提前夢醒。

疫情拖累美國股市，從歷史高位大幅回落，正式步入熊市。（美聯社）

恐失連任最大手牌？

特朗普向來喜歡吹捧任內的經濟增長，年初與中國簽署第一階段貿易協議，收獲最有價值的政績，帶動投資氣氛。不過疫情登陸美國後，美股本周兩次觸發熔斷，從歷史高位大幅回落，正式步入熊市。雖然曾大幅反彈，但疫情一日未結束，投資者也一日未能放下心頭大石。

總統最大的優勢是經濟。如果股票市場繼續下跌，現實的人開始受到經濟傷害，將在政治層面損害總統。 共和黨戰略顧問杜海姆（Mike DuHaime）

特朗普3月13日在白宮玫瑰園宣布，因應疫情，美國進入緊急狀態。（美聯社）

抗疫工作暴露弱點

特朗普先後出手，對歐洲實施旅遊禁令，宣布進入緊急狀態，投入500億美元抗疫。不過杜海姆指，特朗普早期輕視疫情，並為病毒加上政治色彩，損害可信程度，讓人質疑政府是否準備就緒進行抗疫工作。曾經在小布殊（George W. Bush）時期擔任幕僚的詹寧斯（Scott Jennings）形容，現時要爭取連任唯一一件重要的事情是對疫情作出正確的回應，如果被民眾認為總統抗疫失敗，沒有競選活動能夠挽回大局。

應對疫情等危機時行政機關首長所需的管理回應從未都不是特朗普的強項，同時亦很少看到特朗普表露同情和情緒。即使在他最愛的Twitter，也只有對民主黨的批評，以及「自己人」對抗疫措施的讚賞。曾在出任佛羅里達州州長期間應對風災的杰布布殊（Jeb Bush）認為，一個領袖需要停止黨派政治，相信專家並由他們制定策略，同時思考如何恢復過來。

拜登3月12日就疫情發表講話，批評政府抗疫不力。（美聯社）

殺出「程咬金」

令特朗普的疫情下更加煩惱的是在初選扭轉劣勢的拜登。特朗普滿心以為將在11月大選決戰參議員桑德斯（Bernie Sanders），怎料拜登急起直追，更獲民主黨溫和派歸隊支持。俄亥俄州共和黨前主席德萬（Kevin DeWine）認為，如果是沃倫（Elizabeth Warren）或桑德斯，也沒有新冠肺炎，特朗普可能避得過，但現時卻是截然不同的故事。他直指，如果是拜登，對特朗普不滿的共和黨人會到票站投拜登一票，因為他們只想要正常和理智。

疫情下，各方陣營被迫叫停競選活動，路易斯安那州甚至決定押後總統初選。雖然距離大選尚有一段時間，但沒有人能夠保證疫情帶來的動盪能夠及時消散，特朗普的連任之路難免有起伏。