【新冠肺炎】黃金公主號郵輪出現疑似病例　所有乘客禁下船

繼「鑽石公主號」及「至尊公主號」兩艘郵輪出現2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例後，再有一艘公主號郵輪可能遭殃。新西蘭衛生當局3月15日指出，停靠在港口的「黃金公主號」（Golden Princess）郵輪有一名乘客出現症狀，被視為疑似病例，所有乘客不得下船。

新冠肺炎：停靠在新西蘭阿卡羅阿港的黃金公主號出現疑似病例，所有乘客禁止下船。（AP）

「黃金公主號」載有2,600名乘客及1,100名船員，目前停靠在阿卡羅阿（Akaroa）港口。

新西蘭衛生部長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）3月15日表示，「黃金公主號」3名乘客已被隔離，當中一人出現疑似症狀，2人曾與該名乘客接觸。

目前全船人員不允許下船，衛生當局正在採取相關預防措施。布盧姆菲爾德指出，在得知檢測結果後，才會允許船上人員離開船隻。

新西蘭公共衛生專家考克斯（Brian Cox）指出，若證實船上有確診個案，餘下乘客就不應留在船上，因為「鑽石公主號」在日本的經驗反映，郵輪會成為傳播病毒的「孵化器」。

他補充說，將乘客撤離船隻並隔離14日是最安全的選擇，並指出把他們直接送回國是不人道的做法。