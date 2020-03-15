【新冠肺炎・意大利】疫情持續擴大　死亡率高或與醫療體系有關

意大利2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續惡化，截至15日確診人數已突破2萬，死亡人數高達1,441人，其中14日死亡人數一下子增加250人，已成為全球除中國之外死亡人數最多的國家。

意大利疫情持續擴大，感染數字與死亡人數急增。清潔人員在街上消毒。（Reuters）

意大利成為了新冠肺炎在歐洲的中心，每天的疫情都在不斷擴大。根據研究數字新冠肺炎的死亡率約在3%，但在意大利已超過6%，可謂全球最高。

是什麼令意大利的疫情如此嚴重？

人口老化與檢測人數不足

在這一篇的文章中，香港01介紹過人口老化，會是意大利死亡人數特別高的原因之一。意大利的年齡中位數為45.9，只比德國及日本稍低。而目前在意大利死亡患者的平均年齡高達81歲，意味死亡患者幾乎全集中在高齡人士。

意大利的高死亡率，亦與檢測人數的多寡有關係。事實目前意大利只對疫情集中的北部地區及有出現明顯症狀的患者進行測試，至3月初意大利只對約4.2萬人進行測試，有評論相信若擴大測試範圍，死亡率會降至正常水平。但這也意味着，真實的感染數字會比現在更高。

意大利醫療系統資源不足，亦間接導致疫情加劇。（Reuters）

意大利空氣污染高

意大利是歐洲空氣污染中較為嚴重的國家，根據瑞士IQAir的數字，歐洲空氣污染程度最高的100個城市，意大利佔24個，且集中在北部地區。與中國相同，根據歐洲太空總署最新的監察圖顯示，意大利自實施封城後，意大利北部地區的排放量有明顯改善。

空氣污染會令呼吸道病情加重，有專家相信這可能與意大利病患更趨嚴重的原因之一。

意大利醫療開支不足

而更重要的，是意大利的醫療體系出現缺憾。米蘭博科尼大學（Bocconi University）衛生與社會護理管理研究中心隆哥（Francesco Longo）指出，意大利的醫療開支不足，導致面對疫情爆發時更添壓力。

隆哥指出，國家的醫療服務應保持10%至20%的空間，以應對緊急情況：「但意大利一直處於高達95%的壓力，只有5%的空間。」「一家醫院每天可能只要應付2至3宗肺炎病例，但現在突然要每天面對40病例，沒有人能夠應付比正常情況高十倍的需求。」