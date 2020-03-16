【新冠肺炎】英政府澄清：「群體免疫」僅為概念　將通過緊急法案

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在席捲全球，在應對疫情方面，英國政府提倡的「群體免疫」政策遭到了廣泛批評，英國官員3月15日刊文澄清。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）3月15日在英國主流報紙《星期日電訊報》上發文稱，英國政府將在下周（3月16日至22日）發布一項緊急法案以對抗疫情，「群體免疫」僅為科學概念。

英國政府網站3月15日也同步刊登了這篇文章的全文。夏國賢稱，新冠肺炎疫情是「這一代人面臨最大的公共衛生突發事件」。他在文章中呼籲在國內外「採取重大行動，在和平時期通常不會使用的那種舉措」。

夏國賢說，英國已基於科學家的專業知識制定了一項抗疫計劃，「群體免疫」不是其中的一部分。「群體免疫」僅是一個科學概念，而不是目標或戰略。他進一步解釋稱：「我們的目標是保護生命免受新冠病毒威脅，我們的戰略是通過控制、延遲、研究和緩和來保護最脆弱的人群，保護英國公立醫療系統「國民保健制度」（NHS）。」

夏國賢稱，英國政府將在下周發布一項緊急法案，該法案將「給予政府我們將需要的臨時權力，以幫助所有人應對這一切」。並且，其中的措施考慮到了「最壞的情況」。他同時呼籲生產商開始製造呼吸機等治療時所需的醫用設備，以增強國家醫療體系。

夏國賢同接受英國天空新聞電視台（Sky News）訪問時透露，英國計劃要求70歲以上人士自我隔離最多4個月，會於未來數周的適當時間公布更多細節。

政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）3月13日對天空新聞電視台（Sky News）說，專家估計，如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體的話，便要有約60%人感染新冠肺炎，未來將能夠「保護」社會，達到群體免疫的效果。