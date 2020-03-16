【美國大選】首次與桑德斯單對單辯論　拜登承諾選女性當副總統

美國民主黨總統參選人3月15日晚進行新一輪辯論。不同於以前，這次只有美國前副總統拜登（Joe Biden）以及參議員桑德斯（Bernie Sanders）參加，他們都表示會選擇一位女性當副總統。

為防止2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳染，民主黨全國委員會宣布這次辯論將沒有現場觀眾，辯論地點從原來的亞利桑那州改在美國有線新聞網絡（CNN）在首都華盛頓的錄影廠。

拜登在辯論中承諾，如果他贏得了民主黨的提名，他將會選擇一位女性作為他的競選拍檔。他說：「我承諾會選擇一位女性當副總統。有很多的女性未來有資格當總統。」

當被CNN主持人再次問到：「你剛才承諾，若獲得提名，你的競選拍檔會是一位女性？」拜登肯定的回答說：「是的。」

桑德斯也表示，他很可能也會選擇一位女性當副總統。「對我來說，這不僅僅是提名一位女性，而是要確保我們有一名進步的女性（副總統），外面有很多的進步女性。所以我強烈傾向是朝那個方向走。」

拜登目前在獲得的全國代表大會代表人數上領先桑德斯。拜登在民主黨初選初期表現令人失望，不過，在民主黨建制及一些主要人物的支持下，在南卡羅萊納州大勝，並乘勢獲得3月3日「超級星期二」多州初選的勝利，奠定了領先者的地位。