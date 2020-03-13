疫情暴露美國保障不足　特朗普大選或因此觸礁？

新型冠狀病毒疫情席捲全球，世衞於周三（11日）宣布此場疫症為全球大流行，全球120個國家逾13.4萬人受感染，近5,000人死亡。同時間環球股市暴挫，金價、油價、國債紛紛急瀉，交易市場哀鴻遍野。此場疫症亦暴露了西方國家領袖之無能，德國總理默克爾向國民稱大部份人將會受感染，卻未見有強而有力措施抑制疫情，採取近乎不抵抗政策，英國首相約翰遜更指國民要有告別親人之心理準備。加拿大總理杜魯多在妻子確診後拒絕測試，美國總統特朗普跟後來確診之巴西官員會面後，亦拒絕測試。美國國會於疫症蔓延之時再度陷入黨爭，其爭拗點竟然是應否在疫情期間給予勞工有薪假期。

事實上自疫情1月於中國內地大規模爆發，西方各國紛紛從武漢撤僑，就該清楚新型冠狀病毒之嚴重程度。特朗普早於2月4日中國疫情依然嚴峻時，便無視世衞不建議各國實施旅遊限制之建議，對中國進行「封關」。不過及後一個月，特朗普政府亦似乎只有一度板斧。3月2日及11日，華府先後對伊朗及歐盟「封關」，然而其時美國本土已出現大規模爆發，整體感染人數已破千，疫情以不可控之方式急速惡化，世界各地出現大型「封關」措施已形同虛設。

2月26日特朗普委任副總統彭斯指導抗疫專責小組，統領美國疾病控制與預防中心、衞生部、國土安全部、白宮等政府部門應對疫情，然而小組之應對速度及態度卻令人側目。例如，國土安全部部長沃爾夫（Chad Wolf）出席國會聽證會時，竟稱新冠病毒死亡率跟季節性流感一樣皆為2%。然而事實上季節性流感死亡率只是0.1%，比新冠病毒輕微得多。後來特朗普亦以自己「直覺」指世衞所指疫症死亡率為3.4%之數據不實，又吹噓自己有「天生技能」應對疫情，源於其麻省理工之一名科學家親戚。

特朗普一方面說美國疫情不重，一方面緊急任命彭斯全權負責應對疫情。圖為特朗普和彭斯在新冠肺炎工作組成員的陪同下，2020年3月2日在華盛頓白宮內閣會議室會見製藥公司高管。（AP）

美國乏法定有薪病假

先是疫情剛開始爆發淡化事件，到疫情不可控時便採取聽天由命之語調及態度，西方國家領袖面對公共衛生威脅的態度只讓人質疑其能力，特朗普更是就連其他西方國家領袖之自省亦欠缺，除了不斷自吹自擂外更斥責傳媒及民主黨刻意炒作事件，恐嚇國民之騙局及陰謀。在領袖視疫情為等閒之時，國民對疫情亦毫無警覺。NBA球隊猶他爵士的法籍球員高拔（Rudy Gobert）便在接受傳媒訪問時，故意觸摸記者麥克風，及後他證實確診。疫情最嚴重之華盛頓州，州長英斯利（Jay Inslee）宣布西雅圖所有學校停課，反應毀譽參半。有家庭質問誰要為其付上昂貴之託兒服務、政府如何提供學校本來之午膳安排，顯然不了解措施之必要性或疫情之嚴重性。

不過美國普羅家庭的憂慮確實十分切身。美國官員在宣布學校停課之餘，卻未有任何措施支援在職父母，根本沒有眾多父母在外工作，小孩獨留家中之家庭提供任何具體政策支援。特朗普過去多月除了為疾控中心增加撥款外，日前只稱會為中小企援助計劃注資多500億美元，以及延遲對受疫情影響之企業及個人收稅，預計為之提供2,000億美元資金流轉。然而在全球經濟前景一片陰霾下，此舉只是杯水車薪。民主黨控制的眾議院此時亦拋出經濟補助方案，提供免費病毒測試、有薪病假、失業救濟金等協助低收入家庭，卻陷入黨爭漩渦，遭共和黨控制之參議院以不應由僱主承擔有薪病假為由否決。

美國為眾多發達國家中，少數未有法定有薪病假之地方之一，因此長期受到批評。此次疫情再度喚起公眾對有薪病假之關注。共和黨以枝節理由否決方案，明顯反映其無視低下階層若不工作便無入息之困境，以及生病仍要被迫上班令疫情擴散之危險。此也承襲共和黨控制的參議院自奧巴馬時期一直奉行之阻礙主義，凡民主黨提出的建議統統否決，就是不讓對方得分。與此同時，聯儲局卻動用1.5萬億美元救市，民間批評指此金額可以一次過取消全國大學生學債，主流政客一直稱沒錢實行，但減稅及拯救華爾街卻能以如此爽快之速度出手，突顯政府「救市不救人」，把股市及企業置於國民之上。

拜登在10日「小超級星期二」初選中再取得勝利，與桑德斯距離開始拉遠。（Reuters）

桑德斯、拜登攻擊特朗普

「救市不救人」之指控亦反映於病毒測試上。特朗普雖聲稱將向全國供應病毒試盒，然而地區診所依然投訴缺乏病毒試盒，兩周半未曾進行病毒測試。相比起韓國5,130萬人口中已有18.9萬人接受過病毒測試，平均每100萬便有3,692人接受測試，美國3億人口卻僅得7,695人接受了測試，平均每100萬只有23人接受測試，比任何發達國家都要低。這使得美國疫情被嚴重低估，不可測性風險更大。當東亞國家疫情肆虐時，美國本應有足夠時間準備試盒應對，現在卻手足無措，輿論矛頭自然直指特朗普及抗疫大隊長彭斯。

美國正值選舉年，疫情已逐漸成為競選議題。兩名民主黨總統初選參選人——前副總統拜登及聯邦參議員桑德斯皆拋出抗疫方案，同樣稱要由科學家而非政客領導抗疫工作，提供免費病毒測試、有薪病假、失業救濟等經濟補貼。兩人當中以桑德斯政策較為具體協助低收入及勞工階層，拜登則極力顯示與特朗普不同之領袖風範。本來在疫症蔓延之時，桑德斯為全國國民提供公共醫療服務之全民醫保計劃更見說服力，但當國民陷入恐慌時，尋求有行政經驗之領袖及穩定，亦令拜登看高一線。不過特朗普亦趁機攻撃拜登於奧巴馬時期應對豬流感不力令數以千計國民死亡，翻其舊賬。

面對疫情不斷惡化，會否令選民不敢外出投票之憂慮大增。甚至有聲音指應取消餘下初選，直接提名拜登。而無論最終何人出線挑戰特朗普，年底前疫情會轉好還是轉差，股市及經濟前景如何，都勢必左右大選結果。新冠病毒這隻席捲全球的「黑天鵝」，肯定會是改寫人類歷史之轉捩點。