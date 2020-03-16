【新冠肺炎】美國聯儲局減息兼量寬　特朗普驚訝：沒有料到

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情正在席捲美國，美國股市大跌，經濟發展面臨考驗。美國聯儲局3月15日推出雙管齊下的放水措施——減息和量化寬鬆，美國總統特朗普（Donald Trump）表示驚訝。

特朗普當天在白宮記者會上說，這是美好的一天，聯儲局的行動讓他很高興，他要祝賀儲局。特朗普還說，儲局將利率降至0至0.25厘的水平，這是很大的區別。

特朗普還說：「此外，非常重要的是，聯儲局將購買5,000億美元的國債和2,000億美元的按揭證券。這個數字還會增加，他們從這些開始，這真是好消息，對我們的國家真的有利。」

特朗普還強調，聯儲局在這些措施上一步到位，而不是在一個很長的時間裏，分4步走。人們應該感到興奮，這讓美國同其他國家處於同一水平線上，它們事實上都是負利率。但是我們現在也降到了0，這是重大的一步。

特朗普隨後又強調：「我認為，剛剛發生的是一件非常重大的事情。我都不知道，我周日（3月15日）將會收到驚喜。我之前並不知道這會發生在周日。但是我認為，華爾街裏的很多人將會非常高興。我可以告訴你，我非常高興。我沒有預料到，我喜歡驚喜。」

受新冠病毒疫情影響，美國突然在不足兩周內再次緊急減息，減幅達1厘；聯儲局公開市場委員會15日將聯邦基金目標利率降至0至0.25厘水平，並推出總值7000億美元（約5.46萬億港元）大規模量化寬鬆措施，同時宣布取消17日舉行的議息會議。