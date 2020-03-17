【新冠肺炎】德法實施邊境管制　疫情動搖「一個歐洲」根基

作為歐洲的「心臟」，德國3月16日宣布關閉接壤法國、瑞士等國家的邊境，法國也在隨後公布類似決定。實現歐洲「無國界」美夢的《神根協定》在疫情下變得名存實亡，德法的舉動或將影響歐洲內部團結。

法國總統馬克龍3月16日發表電視講話，形容目前的疫情就像「處於戰爭狀態」。（美聯社）

德國宣布當地時間3月16日上午8時起關閉接壤瑞士、奧地利、法國、盧森堡以及丹麥的邊境。內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，「如果沒有正當理由，將不被獲准入境」。

德國外交部官網上還寫到，很多國家預計將採取愈來愈嚴厲的飛行及旅行限制、隔離措施以及對公共生活的管制。一些入境和隔離措施，將在沒有預先通知的情況下立即付諸實施。

部份歐盟國家已經實施出入境管制，例如丹麥、波蘭、捷克和奧地利。德國宣布關閉德法邊境後，作為回應，法國也宣布將加強邊境檢查。

韓國《東亞日報》3月17日報道，儘管德法兩國都明確表示「不是關閉國境」，但多數人認為保障歐洲內部自由來往的《神根協定》（Schengen Agreement）實際上已經失效。《神根協定》和歐元一起被稱為支撐「一個歐洲」的根基。若德法都不遵守協定，預計其他國家也會陸續放棄履行協定。

歐洲疫情嚴峻。意大利3月16日新增349宗死亡個案，累計增至2,158宗。美國《外交政策》網站3月14日文章指出，到目前為止，還沒有一個歐盟成員國向意大利提供所需的物資。在這種情況下，中國開始援助意大利，今後歐洲內部的安全合作紐帶關係可能會因為缺乏團結而出現裂痕。