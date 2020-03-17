【新冠肺炎】美國俄亥俄州臨時押後總統初選　三州如期舉行

美國俄亥俄州（Ohio）原定3月17日舉行總統初選。不過受到2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，州長德瓦恩（Mike DeWine）雖然未獲法官批准，但仍然決定煞停選舉。

俄亥俄州有票站3月16日提早開放給選民投票，不過州長決定煞停3月17日舉行的初選。（路透社）

州政府要求法院同意押後初選，不過法官弗賴伊（Richard Frye）拒絕。德瓦恩最終決定不顧法官反對叫停選舉，指衛生部總監阿克頓（Amy Acton）將基於公共衛生緊急狀態下令關閉票站，州務卿拉羅斯（Frank LaRose）將對法官的決定提出上訴。

德瓦恩表示，在面對前所未有的公共衛生危機時，舉行選舉將導致票站工作人員和選民受到不能接受的健康風險。他指，高風險人士將不能投票，不應該強逼他們在健康和作為美國公民的憲法責任之間作出選擇。州內兩名65歲以上選民入稟法院要求押初選，德瓦恩表明州政府不會反對。

俄亥俄州將繼續收集缺席選票，期望6月2日舉行初選。喬治亞州（Georgia）、路易斯安那州（Louisiana）和肯塔基州（Kentucky）分別押後初選至3月24日、4月4日和5月19日舉行。亞利桑那州（Arizona）、佛羅里達州（Florida）和伊利諾伊州（Illinois）則如期舉行初選。