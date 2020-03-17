【新冠肺炎】美媒：歐盟不負責任拋棄意大利　中國填補空缺

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情正在全球蔓延，歐洲已經成為重災區，意大利局勢最為嚴重。但是歐盟在緊急時刻未能向意大利提供援助，美媒對此批評。

美國《外交政策》3月14日發表題為《歐盟在意大利需要的時候拋棄了它》的文章稱，歐盟其他國家在意大利疫情爆發期間未能向意大利提供醫療援助和物資，這是一種可恥的不負責任的行為。中國正在填補這一空白。

文章稱，意大利實行全國封鎖。有人或許認為，歐盟其他國家會送上祝福，向意大利朋友運去一些重要的物資，尤其是在他們已經提出請求的情況下。然而他們什麼也沒送去。

當新冠肺炎開始在意大利迅速傳播時，該國通過應急響應協調中心尋求幫助。意大利駐歐盟大使馬薩里說：「我們請求醫療物資援助，歐盟委員會將請求轉給了成員國。但毫無用處。」到目前為止，沒有一個歐盟成員國向意大利提供急需的物資。這是一個悲劇。當然，各國都要確保本國醫院、患者和醫務人員有足夠的物資。但沒有哪個歐洲國家的疫情像意大利那樣嚴重。

與此同時，3月12日接近午夜，一架中國飛機降落在羅馬，飛機上載有9名醫療專家和31噸醫療用品，包括重症監護室設備、醫療防護設備和抗病毒藥物。大約在同時，一輛中國卡車抵達意大利，帶來至少230箱醫療設備。任何一個國家——可能中國是例外——沒有親密盟友就無法生存。這就是北約成立以及3年後歐洲煤鋼共同體（歐盟前身之一）成立的原因。

文章還指出，然而，在歐盟（和北約）重要成員國陷入極端困境之際，意大利盟友的所作所為表明，危難之時它們靠不住。這意味着意大利可能會愈來愈多地轉向中國。下次緊要關頭時，意大利憑什麼要支持其各個歐洲盟國呢？它憑什麼要聽從歐洲盟國的呼籲，改變其去年加入中國「一帶一路」倡議的決定呢？在目前缺乏團結的情況下，歐盟可能會失去意大利的好感，中國將樂於繼續利用這一局面。這不應該發生。

歐盟自身難保 中國援助意大利

據悉，這次新冠肺炎疫情首先爆發於中國，但是隨着中國採取封城等強力措施後，中國的局勢漸漸得到控制。然而，在全球關注中國局勢的期間裏，中國境外的局勢悄然惡化，歐洲目前的局勢十分危險。世界衛生組織（WHO）3月13日指出，目前歐洲報告新冠肺炎確診和死亡病例已超過中國以外其他國家和地區的總和，成為新冠肺炎「大流行」的「震中」。

而意大利又是歐洲局勢最為嚴重的國家，目前已經有將近25,000個確診病例，1,809例死亡病例，該國的死亡率全球最高。為防止疫情進一步蔓延，目前意大利已經封鎖了全國。

中國支援隊伍的到來對於意大利而言可謂及時雨。「從預防、診斷到救治，每一個環節的分享都非常寶貴、有效。」意大利國家傳染病研究所的醫生們在交流會之後表示，中國醫生「帶來了最前沿、最一手的抗疫經驗」。該所附屬醫院診療研究室主任彼得羅希洛說：「我們非常需要中方的經驗，並已向中方提出了進一步開展科研合作的計劃。」