【新冠肺炎】約翰遜：應避免社交接觸　暫無須停課

英國被指應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不力，首相約翰遜（Boris Johnson）在3月16日再次發表講話，表示英國疫情正處於快速增加階段，必須採取嚴厲措施應對。

受疫情擴大影響，倫敦街上有人戴上口罩，以防感染。（Reuters）

約翰遜在16日與政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）及首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）會議後，出席記者會再次發表講話。約翰遜表示，英國疫情正處於快速增加階段，必須採取嚴厲措施應對。

約翰遜要求民眾應避免非必要的社交接觸，亦應避免前往酒吧、劇院及場館等地，並盡量留在家中工作。

約翰遜在12日發表講話時，僅表示出現持續咳嗽或發燒徵狀的人，須自我隔離7天，且未有宣布停課，惹起民眾不滿。16日約翰遜表示要把隔離天數延長至14天，同時患者應避免外出。不過約翰遜仍表示現階段不會停課。與約翰遜一同出席記者會的瓦蘭斯，補充會在合適階段才考慮關閉學校。

瓦蘭斯在9日時曾表示英國可採用「群體免疫」的策略，惹來強烈批評。瓦蘭斯其後解釋群體免疫只是染病的副產品，並非政府方針。

截至16日，英國目前共有1543確診，其中倫敦有480宗。全國累計死亡人數為55人。