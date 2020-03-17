【新冠肺炎】特朗普發文堅稱中國病毒　習近平要求加強國際合作

美國總統特朗普（Donald Trump）3月16日發表對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最新看法，首度在社交網站Twitter上以「中國病毒」（Chinese Virus）字眼形容新冠病毒。

特朗普在Twitter發文說：「美國將有力地支持那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司和其他行業。我們將比以往更強大！」

對此，美國網友給特朗普評價：「不是『中國病毒』，你這他媽的種族主義蠢材！」也有人諷刺特朗普和他的聽眾：「請學聰明點。感染新冠病毒了，別去上班。做正確的決定。去特朗普（大選）集會熱鬧一下。」也有美國看熱鬧群眾表示：「感謝特朗普如實稱呼病毒應有的名字——中國病毒。」「必須讓中國負責。」

中國《求是》雜誌3月16日出版第6期、發表中國國家主席習近平的文章《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》。

習近平在文章指出：「要統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裏來、向哪裏去。利用病毒蛋白和不同受體的結合特徵，評估可疑動物作為中間宿主的可能性，利用人工智能、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，提高精準度和篩查效率。」

文章又提到，要加強疫情防控科研攻關的國際合作。公共衛生安全是人類面臨的共同挑戰，需要各國攜手應對。