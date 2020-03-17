【新冠肺炎】美國檢測不足政府大購測試機　但缺少的還有這些東西

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國持續蔓延，負責統籌抗疫工作的副總統彭斯（Mike Pence）表示會拓展檢測設施，在一星期內讓2000間化驗所加入測試行列，提高效率。不過有報道指出，美國化驗所一些基本用品如即棄吸管、棉花棒等可能不足，導致無法應付測試需要。

檢疫人員正在把樣本放到收集容器，準備拿往化驗室化驗。報道指提取樣本用到的棉化棒出現現存貨不足。（Reuters）

美國政治新聞網站Politico引述消息人士指出，短時間大幅增加測試會讓化驗所基本用品出現短缺，其中包括收集患者痰唾液體樣本進行化驗的棉花棒、用來轉移樣本的即棄吸管、化驗所人員亦擔心着防護裝備的不足。

美國被指因檢測用的試劑及檢測盒不足，測試效率偏低，無法真實反映感染數字。美國食品藥品監督管理局日前已批准羅氏（Roche）和賽默飛世爾科技（Thermo Fisher）製造的高容量測試機投入服務，兩廠商已分別把122台和200台測試機運送至全國各地的化驗所，安裝使用。

不過各地的化驗所表示他們同時希望政府會提供協助，讓他們解決如棉花棒及即棄吸管等的低技術設備不足的問題。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在15日在一個記者會上，亦提及過相關問題，他稱「我們需要有足夠用以收集樣本的棉花棒，並不僅僅只是需要提取RNA的測試盒。」