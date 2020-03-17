【新冠肺炎】美媒：情況逆轉　中國成為新避風港

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國蔓延後，中國疫情已趨緩和，歐美形勢愈見嚴峻，有美國媒體報道，人們開始為了躲避疫情而前往新的避風港——中國。

美媒：人們認為是世上最安全地方

《華爾街日報》3月16日報道，數週前，人們逃離中國以躲避新型冠狀病毒，但現在情況已經逆轉，人們紛紛前往中國，因為他們認為那裏是世界上最安全的地方。

報道舉例稱，蘋果已經重新讓其在中國市場的店鋪開門，但在3月13日時宣布讓大中華區以外的店鋪關門兩周。一家來自武漢的足球隊，如今因為西班牙疫情不斷惡化，正準備離開他們在西班牙的臨時訓練營並回到中國。

至於中國富豪、阿里巴巴創辦人馬雲，最近承諾將捐出100萬個口罩和50萬個新冠病毒檢測工具給美國。

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在華美國人更改行程不回國

報道又提到，一名在南京當英語外教的美國人本來計劃在4月回到位於美國田納西州的家鄉，幫助準備生孩子的姐姐。但擔心自己在行程中感染新型冠狀病毒，她致電美國田納西州政府的衛生部門詢問相關隔離和防疫措施，但是對方有些漫不經心的語氣讓她感到擔憂，她認為這反映出當地並沒有真正準備好去應對疫情。她也因此決定不再去美國看即將出生的外甥女。