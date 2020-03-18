【新冠肺炎】意大利新增逾3500人確診　黑山首現病例

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲惡化，重災區意大利的確診數字持續上升，當地在3月17日再多3526人證實受感染，並有345人喪生。而與意大利一海之隔的黑山共和國（Montenegro）則出現首宗個案。

意大利羅馬街頭有民眾響應政府呼籲，捐血幫助受到新型肺炎感染的患者。（Reuters）

意大利截至17日的確診人數為31506人，當中有2503人喪生，死亡人數佔全球個案三分一。非政府組織無國界醫生指，意大利缺乏口罩或手套等關鍵醫護裝備，並指當地大約8%的確診個案是醫護人員照顧長期住院的嚴重病患時遭到感染。

而在意大利的新增個案中，包括意甲班霸祖雲達斯的法國中場球員馬度迪（Blaise Matuidi），球會指他在11日起在家中自我隔離，目前情況良好，並沒有出現病徵。當局會繼續留意他的狀況。這亦是繼魯加尼（Daniele Rugani）後，第二名確診的「祖記」球員。

另外在亞德里亞海（Adriatic Sea）對岸的黑山，當局證實首兩宗確診病例，總理馬爾科維奇（Dusko Markovic）指兩名女患者曾到過美國和西班牙。而在土耳其則出現當宗死亡病例，當局指一名89歲人士早前接觸曾到中國的確診人士後受感染，其後不治。目前土耳其的確診人數為98人，比上一日增加51人。