意大利人囤糧搶剩菠蘿Pizza　盤點各地12種食物寧願餓死也不吃！

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)肆虐全球,在要減少外出的情況下,民眾都紛紛去超市搶糧囤貨。但是,總有一些食物,即使其他食物被搶空也不動如山地在貨架上,例如意大利人嫌棄有菠蘿的Pizza。世界各地的民眾還嫌棄什麼?等《香港01》飲食記者幫你整理當中的12種食物。

網上瘋傳一張凍櫃中只剩美式夏威夷Pizza的相片,表達出意大利人對正宗Pizza的執著。上載相片的網民「Flaviano Bianchini」更寫道:「We might all die. But we'll do it with dignity! #NoPinappleOnPizza(我們都可以死。但我們要有尊嚴地死去!#Pizza上不能有菠蘿)」引來了許多網民的共鳴。

(網民「Flaviano Bianchini」Twitter截圖)

Pizza不能有菠蘿或許關乎意大利人對Pizza的執著,但嫌棄食物無分國界,世界各地還有不少食物在疫情下被嫌棄,原因亦令人莞爾。🍕🍕🍕 點擊圖片睇12種被嫌棄的食物和爆笑原因 🍕🍕🍕

