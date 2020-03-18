【新冠肺炎】加拿大總理杜魯多若不能履行職務　將由方慧蘭暫代

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因屬於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診患者密切接觸者，目前已開啟居家辦公模式，他在最新講話中還披露，若自己染病，政府可立即啟動B計劃。

加拿大《環球郵報》3月17日報道稱，杜魯多當地時間17日上午在其官邸向媒體發表講話，宣布了疫情爆發期間的一些新政策。

杜魯多在講話中表示，如果他不能全職履行總理職責，將由副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）代行總理職責。這是他首次就這一問題表態。

因屬於新冠肺炎確診患者的密切接觸人士，加拿大總理杜魯多在3月12日宣布自己將居家隔離14天。（AP）

杜魯多妻子蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）被檢測出對新冠病毒呈陽性反應，隨後杜魯多本人在3月12日宣布他將在自己家中進行自我隔離。杜魯多在隔離期間遵從醫囑，但尚未接受病毒檢測，因為其本人目前未出現新冠肺炎症狀。

杜魯多的發言人艾哈邁德（Cameron Ahmad）在16日的一封電郵中說：「總理目前感覺良好，他正忙於居家辦公，今天他與七國集團（G7）領導人通話，並且發表了一份聲明。昨天他還接受兩個訪問，與兩位世界領袖交談，此外還主持了一場內閣會議。」

不過，艾哈邁德並沒有說明杜魯多的病情到達何種程度才能被視為「無法履行其職務」。

如果杜魯多無法履行職責，加拿大法律按優先順序規定了哪位官員有權代表杜魯多行事。排在第一位的是方慧蘭，其次是退伍軍人事務部長及國防部副部長麥考利（Lawrence MacAulay），之後按順序的是原住民關係部長貝內特（Carolyn Bennett）和樞密院主席勒布朗（Dominic LeBlanc）。

另據路透社3月17日援引政府消息人士稱，加拿大政府18日將會公布規模為270億加元的救助措施，幫助抵禦新冠肺炎疫情的衝擊。

消息人士稱，加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）將公布對符合失業保險和兒童福利條件的國民增加補助，並將推遲報税的最後期限。