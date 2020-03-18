【美國大選】拜登再贏三州初選鎖定勝局

美國亞利桑那州、佛羅里達州和伊利諾伊州3月17日舉行大選初選，美國前副總統拜登（Joe Biden）大舉獲勝。共和黨方面，美國總統特朗普（Donald Trump）也鎖定黨內提名。

拜登當晚在佛羅里達州、伊利諾伊州以及亞利桑那州均獲勝；其中在佛羅里達州，拜登與要主要對手、參議員桑德斯（Bernie Sanders）的得票差距，更高達39個百分點。據《華盛頓郵報》統計，拜登目前已有971張代表票。而桑德斯只有737張代表票。

在大獲全勝後，拜登在Twitter上向三個州分別表示感謝。

《國會山報》（The Hill）17日報道稱，在佛羅里達州、伊利諾伊州和亞利桑那州取得了決定性的勝利後，拜登將在民主黨總統候選人提名的競爭中以不可逾越的優勢領先於參議員桑德斯。毫無疑問，拜登將獲得提名。

而拜登此前透露，他若獲得民主黨的總統提名，他將選擇一位女性作為副總統的人選。《國會山報》16日報道稱，拜登的幾位盟友說，拜登可能會選擇馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）作為自己的競選拍檔，以幫助團結黨內的中間派和進步派。

但是報道指出，選擇沃倫也有其不利之處，因為這會讓兩名七旬老人成為候選人。

共和黨方面則基本沒有什麼懸念。根據美聯社統計，在贏下17日佛羅里達州和伊利諾伊州初選後，美國總統特朗普（Donald Trump）目前獲得超過提名所需的1,276張代表票，毫無疑問他已經贏得共和黨總統候選人資格，比2016年時獲得提名所需的1,276名代表投票提早了兩個月。