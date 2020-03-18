【新冠肺炎・韓國】一醫院爆集體感染包括院長　副衛生部長要隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）繼續在全球多國蔓延，韓國的新增確診個案連續4天少於100宗，但該國多地陸續傳出小規模的集體感染事件。京畿道一間醫院29人受感染，當中包括醫生和院長。衛生部副部長由於曾與醫院院長開會，要自我隔離。

新冠肺炎各國疫情：韓國首爾有防疫工作人員3月18日在當地市場清潔消毒（AP）

《韓國先驅報》（Korea Herald）3月18日報道，京畿道一間醫院爆發集體感染，自醫院3月5日確診首宗個案後，該醫院的許多醫護人員和患者確診，共有29人對病毒檢測呈陽性，包括院長。

報道指出，院長在醫院監督時有戴上口罩，他3月13日曾與衛生部副部長開會，包括後者在內的許多官員需自我隔離。

韓國3月18日上午公布17日新增93宗確診個案，為連續第四日只得雙位數的新增個案，全國增至8413宗確診個案。新增個案中，46宗來自大邱市，9宗來自慶尚北道，另外21宗來自首爾市、仁川市和京畿道。

韓國目前累計有84宗死亡個案，大部份為長者。繼新天地教會之後，首爾一間電話客戶服務中心和世宗一棟政府建築物先後爆發集體感染。京畿道城南市恩典之河教會亦出現51宗確診個案。