【美國大選】桑德斯反勝機會漸見渺茫　退選壓力增加

美國民主黨的總統初選形勢漸見明朗，前副總統拜登（Joe Biden）再在3月17日舉行的三州初選中大獲全勝，令參議員桑德斯（Bernie Sanders）取得提名機會愈見渺茫。桑德斯面對退選壓力愈來愈大。

桑德斯在17日的初選中全部落敗，與拜登代表票差距愈來愈大。（Getty）

拜登已取1147張代表票

佛羅里達州、伊利諾伊州以及亞利桑那州在17日舉行初選，拜登大獲全勝。據《紐約時報》統計，拜登目前已取得1147張代表票，桑德斯只有861張，差距愈來愈大。

隨着局勢愈見明朗，民主黨內要求桑德斯退選的聲音亦愈來愈大。南卡羅萊納州前議員塞勒斯（Bakari Sellers）表示，目前應是集合力量，完成最終目標：打倒特朗普（Donald Trump）。

民調顯示拜登在餘下州分的初選中勝算較大，有意見認為，若桑德斯繼續拼搏，或許會減少民主黨籌備最終大選的時間，不利於達成擊倒特朗普的目標。

但有桑德斯的支持者認為正因為2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發，桑德斯更應繼續參選以帶出正確訊息，提出醫療體系改革是桑德斯重點政綱之一。

桑德斯在17日在華盛頓舉行的選舉直播中，幾乎把所有時間都集中在醫改上，談論他的Medicare將如何改善目前的醫療體系，及應對是次疫情帶來的衝擊。

桑德斯最後表示他希望能夠與選民繼續就醫改的問題討論，示意他仍會留下參選。

拜登在同日則繼續向桑德斯支持者揮手，說道：「桑德斯的年輕支持者們，我聽到你們的聲音。」