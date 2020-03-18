【新冠肺炎】王毅反對污名化中國　稱會造成國際社會分裂

新冠肺炎（COVID-19）疫情還在全球蔓延，中美之間出現口水戰，美國總統特朗普（Donald Trump）多番把新型病毒稱為「中國病毒」，中國則批評美國對中國污名化。中國國務委員、外長王毅3月18日在與印尼統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）和新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）通電話時也談及中方立場。

王毅：做法令人不齒

中國外交部官網3月18日發布王毅與盧胡特、維文通話的內容。王毅在與盧胡特的通話中，他表示「中方堅決反對一切將疫情污名化和針對特定國家的行徑，因為這既不道德，也不公平，不僅不利於國際社會有效開展防疫合作，也不利於各國集中精力處理好本國的疫情。」

在與維文通話時，王毅表示「企圖將中國抗擊疫情污名化的做法令人不齒，只會造成國際社會分裂，不利於各國攜手抗疫的努力，也不利於其自身防控國內的疫情。中方讚賞李顯龍總理多次表示不應對新冠肺炎病毒進行污名化，呼籲各國攜手共同抗擊疫情，相信新方將繼續秉持公正立場。」

維文：從不認同將特定國家污名化的做法

維文對王毅表示：「防控疫情是國際社會的共同挑戰。新方從不認同將特定國家污名化的做法。這種行徑既不利於相關國家國內疫情防控，也不利於各國建立信任和開展合作。「

美國總統特朗普（Donald Trump）多次稱新型冠狀病毒為「中國冠狀病毒」，又指是「開始於中國的外國病毒」。3月17日，他在Twitter上使用「中國病毒」一詞，當天，他在白宮記者會上還稱這是「非常準確」的。