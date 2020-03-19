【新冠肺炎】特朗普堅稱「中國病毒」　世衛：或引起種族歧視

世界衛生組織（World Health Organization）3月18日在日內瓦總部召開2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）例行記者會。衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）回應美國總統特朗普（Donald Trump）稱病毒為「中國病毒」，指說法或意外引起種族歧視。

瑞安表示，病毒沒有國界，不區分種族、膚色和財富，「我們使用語言要小心，應避免把病毒同個人聯繫在一起。」他說：「我相信任何人都會後悔把病毒同種族聯繫在一起，這是所有人都不希望的，我們需要團結合作。」

瑞安指出，2009年流感大流行始於北美，但也沒稱作北美流感。所以當遇到其他病毒時，也應該採用同樣的方式。他認為，現時需要大家團結一致，需要事實並一起抗疫的時刻，而不是責怪誰。他說：「我們現在要確認所需要做的事情，從而確定地快速前進，同時避免將病毒同種族或其他領域相聯繫的表達。」

特朗普曾多次以「中國病毒」稱呼新型冠狀病毒。特朗普3月16日在Twitter表示：「美國將有力地支援那些格外受中國病毒影響的行業，例如航空公司和其他行業。我們將比以往更強大！」他也辯稱指「中國病毒」的說法準確，不涉種族歧視。