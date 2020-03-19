【新冠肺炎】歐盟指控俄羅斯散播假消息製造恐慌

路透社取得歐盟文件，指出俄羅斯媒體發布假消息，針對西方國家製造恐慌和散播不信任，加劇2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情帶來的影響。克里姆林宮3月18日否認，形容指控毫無根據而且缺乏常識。

3月16日，俄羅斯莫斯科地鐵車廂內，一名女子戴上口罩。（美聯社）

9頁長的內部文件由歐盟對外行動署（European External Action Service）撰寫，標示日期為3月16日。文件指出，俄羅斯官方媒體和親俄媒體正在發動有關新冠肺炎的假消息運動，並以英語、西班牙語、意大利語、德語和法語在網上發布假新聞，利用互相矛盾、混亂和惡意的報道，阻礙歐盟傳達抗疫措施。

文件寫道，克里姆林宮的目的是加劇西方國家的公共衛生危機，符合俄羅斯的更廣泛戰略，企圖動搖歐洲社會。歐盟資料庫自1月22日起已經錄得近80宗有關疫情的假消息，指俄羅斯有意放大伊朗的指控，在未提供證據下指病毒是美國的生化武器。另外也有假消息指一名駐立陶宛的美軍確診住院。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認，形容指控毫無根據。他指，文件未有列出明確的例子或指定傳媒的關連，認為是反俄情緒的結果。