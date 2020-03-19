【新冠肺炎】特朗普啟動《國防生產法案》　加快製造口罩保護衣

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（18日）在白宮新聞發布會上表示，將引用在1950年通過的戰時《國防生產法案》（Defense Production Act）應對疫情，擴大政府權力，加快生產口罩、保護衣等的防疫裝備。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）表示，會在軍方儲備中取出500萬個N95口罩及其他個人裝備，送交全國各地醫護人員使用。

特朗普形容疫情基本上令他變成「戰時總統」（war-time president），強調「我們將擊退這個隱形敵人」。他稱，相信中國原本可更早通報疫情訊息，並再次解釋早前用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞是因為病毒來自中國，而非「美軍將病毒傳到當地」，當中亦不涉及種族歧視。

特朗普謂，中國目前沒有要求華府暫緩徵收關稅；他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）又一同決定，在美加邊境限制非必要過境旅客以阻止病毒散播，兩地貿易及貨物往來不受影響。

業主暫無權趕走欠租者

另外，特朗普已下令房屋與鄉郊部（HUD）暫停發出強制收樓與搬遷通知，直至4月底；他說，新措施是要讓租客與業主有緩衝空間，確保因疫情失去收入的人無須擔心被業主趕走。

（綜合報道）