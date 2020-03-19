【新冠肺炎】美國參議院通過第二輪抗疫救助法案

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐美蔓延，當地政府接連推出多項抗疫政策，其中在美國，參議院在3月18日通過第二輪抗疫救助法案。

新型肺炎疫情在美國變得嚴峻，紐約州成為當地重災區，當地有民眾外出時戴上口罩。（Reuters）

參議院以90票贊成、8票反對，通過有關法案。該法案為受到疫情影響的民眾提供病假、失業救濟、免費病毒檢測及食品和藥物援助。

在表決前，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）呼籲共和、民主兩黨團結通過法案，而他亦表明會投下贊成票。法案通過後，預計總統特朗普（Donald Trump）會盡快簽署生效。

目前國會及白宮正商討另一份總值1萬億美元的救助法案，內容包括向納稅人「派錢」及為商界提供貸款等。路透社引述消息人士報道，財長姆努欽（Steven Mnuchin）希望國會可以最遲在下周初完成起草法案，而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同日與資深黨友討論有關情況時，亦表示兩黨參眾兩院領袖進行談判有助趕及進度。

而國會早前已經通過一項83億美元的緊急撥款法案，並由特朗普在6日簽署生效。

截至18日，美國一共有8990宗確診個案，比上一日增加2579人，當中新增41人喪生，總死亡人數升至150人。