【新冠肺炎】默克爾罕有發表電視講話　指疫情為國家戰後最大挑戰

德國總理默克爾（Angela Merkel）3月18日發表電視講話，呼籲市民合力抗疫，遵守保持社交距離的規定，阻止2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳播。她形容，疫情是德國自第二次世界大戰以來的最大挑戰。

3月18日，德國柏林的百貨公司等商店全部暫停營業。（美聯社）

默克爾將抵禦新冠疫情危機稱為歷史性的重大任務，並指：「第二次世界大戰以來，我們國家沒有面臨過如此挑戰，有賴我們共同團結行動才能應對。」她表示，「我們對於常態，公共生活以及社會共存的認知正在遭遇前所未有的挑戰。」

默克爾提醒德國民眾遵守相關防疫規定，將公共生活限制到最低限度。她表示，理解對很多德國人而言，限制活動自由是難以接受，尤其是經歷過東德共產統治和分裂國家的圍牆之後。不過她堅持，所有市民要盡上責任，阻止病毒傳播，政府也會承擔責任，協助企業和勞工度過難關。

德國巴伐利亞州南部米特泰希（Mitterteich）3月18日成為德國首個實施宵禁的市鎮。近7,000名市民仍然可以前往購買生活用品、上班和求診。

今次是默克爾是近15年出任總理內，除了每年的新年賀辭以外，首次發表的電視講話。