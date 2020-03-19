【新冠肺炎】英國Harrods百貨堅持營業　Selfridges關閉四分店

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月18日表明，因應2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不排除對倫敦採取封城措施。不過著名百貨公司哈羅德（Harrods）仍然堅持營業，塞爾福里奇百貨公司（Selfridges）則關閉四間分店。

位於倫敦的哈羅德百貨公司於1849年創辦。圖為2019年12月5日掛上聖誕燈飾的哈羅德百貨公司。（Getty Images）

擁有逾百年歷史的哈羅德發表聲明指，將會史無前例由3月17日起縮短營業時間，從上午10時至下午9時縮短至上午11時至下午7時，直至另行通知。周日營業時間則維持不變。旗下部份餐廳18日起暫停營業。後勤員工也可以留家辦公。

同樣擁有百年歷史的塞爾福里奇17日發聲明表示，位於倫敦、伯明翰（Birmingham）和曼徹斯特（Manchester）的四間實體店18日傍晚7時起暫停營業。公司將透過網站和社交媒體繼續服務顧客。

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