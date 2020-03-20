【新冠肺炎】約翰遜：希望在12周內控制疫情

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月19日表示，希望當地的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情可以在未來12周內受到控制。

受到新型肺炎疫情影響，英國倫敦希斯路機場有乘客穿上全套保護裝備等候上機。（Reuters）

約翰遜主持新型肺炎的每日記者會，指目前政府的抗疫措施並未完全有效控制疫情，認為民眾要遵從政府抗疫指引，再加上改善病毒檢測和更科學的措施，相信當地可以在未來12周內度過疫情高峰。

他強調，自己並不保證英國的疫情在6月底走向下坡，但認為一切都有可能。

截至19日，英國新增643人確診，總數升至3269人。另外亦再多40人喪生，令當地有144人死於疫情。有專家估計，英國或已經有超過5萬人受到感染。

女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）同日向國民發表文告，指國家史上曾經歷多次團結度過難關的情景，呼籲民眾以創新方式與保持聯繫，確保至愛平安。她保證英國王室會一同面對挑戰。

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