【新冠肺炎】美股崩盤前夕　參議員涉嫌「偷步」拋售股票

美國股市近日出現大跌市，多次觸發熔斷，同時正式步入熊市。參議院情報委員會主席、共和黨參議員伯爾（Richard Burr）被指於大跌市前拋售最多價值170萬美元的股票。雖然未有證據顯示伯爾事前掌握任何內幕消息，但也引起外界質疑。另一參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）也被指涉嫌「偷步」拋售股票。

「為了人民」網站（ProPublica）和敏感政治問題研究中心（The Center for Responsive Politics）首先報道事件。參議院紀錄顯示，伯爾和妻子於1月底至2月中在超過30宗交易中，拋售價值60萬至170萬美元不等的股票。部份股票的公司旗下擁有酒店。

大部份交易於2月13日進行，伯爾同日在北卡羅來納州發表演說。根據全國公共廣播電台（National Public Radio）3月19日公開的錄音，伯爾當時估計疫情將帶來嚴重影響，包括停課等。美聯社引述知情人士報道，伯爾拋售大部份股票當時一周情報委員會未有收到疫情簡報。

參議院情報委員會主席、共和黨參議員伯爾2月25日出席會議，聽取政府官員對有關疫情的簡報。（Getty Images）

來自喬治亞州的共和黨新晉參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）也被指於1月底出席參議院衛生委員會會議後開始拋售股票。「每日野獸」網站（The Daily Beast）報道，會議由疾病控制和預防中心和國家過敏症和傳染病研究所官員向參議員作出疫情簡報。

報道指，萊夫勒和丈夫同日，即1月24日，出售價值5萬至10萬美元的股票，連同其後的交易，直至2月中總有29宗交易，當中只有2宗是買盤。萊夫勒在其中1宗買盤買入提供遙距辦公軟件的西特里克斯系統公司（Citrix）。萊夫勒的丈夫為洲際交易所（Intercontinental Exchange）的主席和行政總裁。萊夫勒發聲明否認自己和丈夫牽涉於上述交易，指投資決定是由多名第三方的顧問作出。