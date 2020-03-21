【新冠肺炎】美國副總統彭斯辦公室職員確診　白宮首例

美國副總統彭斯（Mike Pence）新聞秘書米勒（Katie Miller）3月20日發表聲明，指副總統辦公室有一名職員確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），不過患者未有與總統特朗普（Donald Trump）或彭斯有緊密接觸。

彭斯辦公室有職員確診，為白宮首宗對外公布的確診個案。彭斯3月19日在聯邦緊急措施署總部出席會議。（美聯社）

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米勒表示，彭斯的辦公室於20日傍晚收到檢測結果。聲明未有列出患者的姓名。米勒指，正在根據疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指引追一步追蹤患者的接觸者。

今次是白宮首宗對外公布的確診個案。彭斯早前獲特朗普委任，負責領導白宮工作小組進行抗疫工作。不過外界曾質疑彭斯處理公共衛生事務的經驗未能勝任抗疫工作。

根據約翰斯霍普金斯大學（John Hopkins University）數據顯示，截至3月21日，美國確診個案增至19,285宗，其中8,398宗來自紐約州，1,524宗來自華盛頓州。死亡個案增至249宗，其中83宗來自華盛頓州，46宗來自紐約州，23宗來自加州。