【新冠肺炎】歐洲疫情告急　習近平向多國領袖致慰問電

新型肺炎疫情在全球繼續蔓延，歐洲的法國、德國、西班牙均有逾萬宗病例，位於巴爾幹半島的塞爾維亞雖然確診病例數目未超過200，但已宣布國家進入緊急狀態。中國國家主席習近平3月21日向該四個國家的領袖致慰問電。

圖為默克爾（左）2018年5月訪華會見習近平（Getty）

央視報道，習近平分別致電德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）及塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）慰問。

習近平：願提供力所能及的幫助

其中習近平向默克爾表示，不久前德國政府及各界以多種形式對中國疫情防控表達慰問和支持。中方堅定支持德方抗擊疫情的努力，如果德方有需要，中方願提供力所能及的幫助。

習近平向馬克龍則表示，守望相助、患難與共是中法關係的良好傳統，又感謝法國政府和社會各界對中國全力抗擊疫情表達的支持和慰問。習近平強調，他高度重視中法關係發展，願同馬克龍總統一起努力，統籌好疫情防控和雙邊關係各項工作，推動中法全面戰略伙伴關係經受住共同抗擊疫情的考驗。

習近平向西班牙國王費利佩六世致慰問電時，也表明中方堅定支持西班牙抗擊疫情的努力和舉措，願分享防控經驗和診療方案，並提供力所能及的幫助和支持。

塞爾維亞總統武契奇3月15日發表電視講話，宣布進入緊急狀態，並向中國求援。圖為武契奇2019年4月曾赴華參加一帶一路國際合作高峰論壇（AP）

疫情在西方國家迅速蔓延，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的實時統計顯示，截至3月21日，西班牙有21571宗病例，死亡人數達到1093人；德國有19848宗病例，死亡個案68宗；法國12632宗病例，死亡人數450人；塞爾維亞135宗病例，死亡人數1人。

塞爾維亞政府之前在3月15日表示，已因應疫情致信中方尋求援助，中國外交部發言人耿爽之後在3月17日回應指，願向塞方提供口罩、呼吸機、防護服等緊急物資援助。