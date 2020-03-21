【新冠肺炎】美媒：情報機構早在1月發疫情預警　特朗普當耳邊風

新型肺炎疫情蔓延全球，美國確診個案迫近2萬宗，有媒體3月21日揭露，美國情報機構早在1月和2月就提出疫情警告，只是總統特朗普（Donald Trump）全都聽不進耳。

美媒：特朗普與議員談化面臨的威脅

美國《華盛頓郵報》引述知情官員披露，該國情報機構1月和2月就接連提出全球疫情危機的機密預警，但特朗普與國會議員淡化美國人可能面臨的威脅，導致未能及時採取有助遏止疫情蔓延的行動。

報道引述一名接觸過報告的官員稱，情報單位「自1月起就提出警告，特朗普也許沒想到會變成這樣，但政府裏的很多人卻早有所料，他們就是沒法讓特朗普拿出行動。整個體系已亮紅燈」。

衞生部長阿扎（Alex Azar）在1月18日前都未能與特朗普討論新型冠狀病毒，等他終於有機會與特朗普通電話，特朗普還打斷他，詢問包括有關電子煙何時能重新上市在內的問題。

《華盛頓郵報》稱衞生部長阿扎在1月18日前都沒能與特朗普就新型冠狀病毒展開討論。圖為3月15日，阿扎在白宮講話。（Reuters）

傳特朗普打電話給官員抱怨

美國疾病控制與預防中心（CDC）國家免疫和呼吸疾病中心主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）2月25日告訴媒體，新型冠狀病毒很可能已在美國社區之間傳播、民眾日常生活恐被嚴重打亂。特朗普還打電話給阿扎，抱怨梅森尼爾嚇壞股市。

《紐約時報》19日也披露，美國政府在疫情爆發前就做過多次演習，結果均顯示美國沒準備好因應像新型冠狀病毒這類的大流行病，但政府依然少有動作。

報道稱，美國衞生與公眾服務部在2019年1至8月執行代號為「Crimson Contagion」的一系列演習，模擬流感大流行。演習揭露比官僚體制更嚴重的問題，像是美國無法快速生產更多必要的醫療設備、應援物資與藥品，包括抗病毒藥物、針頭、注射器、N95口罩與呼吸機等。