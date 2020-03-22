【新冠肺炎】伊朗確診數目突破2萬　德黑蘭呼籲美國人道解除制裁

伊朗的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情形勢仍然嚴峻，截至3月21日，當地有20610人確診，其中1556人死亡。由於缺少必需的防疫物資，伊朗多次呼籲美國解除制裁，但遭到華府拒絕。

伊朗庫姆一家醫院醫護人員於3月7日，為一位新冠肺炎病患進行治療。（AP）

伊朗衛生部21日數據顯示，當地新增966宗確診，病例總數升至20610宗，另外再有123人不治，總死亡人數增至1556人；而康復人數為7635人。

美國CNBC頻道20日報道，伊朗呼籲其他國家支持德黑蘭方面希望美國取消制裁的要求，外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）17日在Twitter留言，稱美國的制裁耗盡伊朗的經濟資源，削弱伊朗與新型肺炎疫情作戰的能力。

英國傳媒體中東眼（Middle East Eye）20日指，受到制裁令影響，製藥公司不能利用全球銀行系統來為引進藥物提供資金，因而導致一些伊朗人或死於疫情。不過美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日表示，疫情爆發將進一步隔離和削弱中東國家，因此美國將不會向伊朗提供制裁救濟。

另外，華府在18日已將與伊朗石油化工行業有業務往來的公司列入黑名單，五間公司總部設在阿聯酋，三間總部位於中國，三間位於香港，一間位於南非。