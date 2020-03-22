【新冠肺炎】東京奧運若取消　日本將虧蝕逾3000億

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，外界擔心日本東京奧運能否如期舉行。有研究指若東奧取消，日本將蒙受4.5萬億日圓（約3150億港元）的損失。

東京奧運預定在7月24日舉行，但隨着疫情在國際蔓延，外界擔心大會能否如期舉行。（Getty）

關西大學在3月21日公布數據，表示若東京奧運因疫情取消，連同大會籌備費、宣傳費及各企業的支出等開支，日本將直接損失3.6萬億日圓（約2500億港元）。若把因取消奧運而把各文化及體育事業影響計算進去，日本將蒙受4.5萬億日圓（約3150億港元）的損失。

若東奧延期一年舉行，日本亦會損失6400億日圓（約450億港元）。關西大學經濟學教授宮本勝浩表示，說東奧延期對經濟效果無影響是錯誤的，若東奧取消日本將面對龐大損失。

路透社報道指歐美已有國家奧委會及體育組織，表達希望延遲舉行東京奧運的意願。日本東京奧委會和殘奧會組委會副主席遠藤利明則表示，目前仍未到決定取消或延期的階段，最終決定權在國際奧委會手中。

奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在接受德國電台節目採訪中表示，奧運不能像足球一樣簡單延期：「在異常狀況下沒有理想的解決方法，取消奧運會破壞上萬名運動員的夢想。」巴赫表示目前仍會朝向原定7月舉辦的計劃推進。