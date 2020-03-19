【新聞教室】日本主辦奧運頭頭碰着黑？　戰後遇學運再到肺炎

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的陰霾下，日本能否如期舉辦東京奧運仍是未知之數。日本財務大臣麻生太郎一句「東京奧運是被詛咒的奧運」引起爭議之餘，也叫人想起日本與奧林匹克運動會之間「不幸」的故事。

2020年3月18日，東京御台場海濱公園豎立奧運五環的標誌。（Getty Images）

1923年，日本經歷大地震。從災後重生的日本期望爭取申辦1940年的奧運會，同時紀念第一位日本天皇神武即位2600年。1932年，日本正式申奧，卻遇到意大利羅馬和芬蘭赫爾辛基兩位對手。

日本向意大利法西斯獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）成功爭取對方讓步。東京最終在表決中以37票對26票擊敗赫爾辛基得到1940年奧運會主辦權。不過隨日本1931年入侵滿洲，並在兩年後退出聯合國的前身國際聯盟，在外交壓力下被迫放棄將主辦權拱手相讓給芬蘭。最終仍然因為爆發第二次世界大戰停辦當年的奧運會。

1964年10月10日，東京奧運在新宿的國立競技場揭幕。（Getty Images）

1948年，戰後首次復辦奧運會，但作為戰敗國的日本未獲邀請參加，之後也曾申辦1960年奧運會但被意大利羅馬擊敗。直到1964年，日本一圓夢想，成為首個舉辦奧運會的亞洲國家。當時日本已經走過二戰帶來的創傷，順勢興建新幹線、地下鐵、高速公路等交通設施，帶動整體的建設。

不過東京奧運過後的一至兩年間爆發大規模學運。慶應大學和早稻田大學等多間大學的學生，分別為了抗議增加學費、校方高壓管理、政治勢力染指校園等事，發起學運抗爭。事件造成日本在1960年代的第二波學潮，也為東京奧運蒙上陰影。