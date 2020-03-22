【新冠肺炎】特朗普建議醫護重用口罩　稱「消毒後可再用」

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，多地出現一罩難求的情況。本港立法會議員蔣麗芸曾提議「翻蒸」口罩重用，引來醫生群起反駁。在美國，總統特朗普（Donald Trump）3月21日呼籲醫護人員消毒口罩重用。

新冠肺炎：美國總統特朗普3月21日呼籲醫護人員消毒口罩重用。（AP）

特朗普在白宮記者會上對人們將口罩用完即棄表示質疑，並認為醫護人員可消毒口罩重用：「我們有很好的液體（ liquids）可這樣做，消毒口罩。」特朗普未有詳述重用口罩的類型，他又指又指愈來愈多人會這樣做。

美國過敏症與傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）在會上並無反對重用口罩的講法。他指出，醫院應參考美國疾病控制和預防中心（CDC）關於N95口罩延長使用及有限重複使用的準則。

無指引建議口罩消毒後可再用

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，CDC指引中，確實有提出N95口罩可能重複使用的建議，包括使用可清潔的面罩。

CDC有關冠狀病毒的指南亦提到「有限地重複使用口罩」，但同時警告冠狀病毒的接觸傳播力不明，並強調不是所有的口罩都可重複使用。

美國食品及藥物管理局（FDA）指引就指出，N95口罩不應共用及重用。這意味，無論是FDA或CDC，均無指引建議口罩「消毒後」可以再安全使用。