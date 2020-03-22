【新冠肺炎・美國】紐約一監獄至少38人確診

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）繼續在美國蔓延，紐約市的一監獄也爆發群聚感染事件引發外界擔憂。

受疫情影響，美國紐約市中心一片冷清。（新華社）

美聯社3月22日報道，負責監管美國紐約市監獄系統的委員會21日表示，包括紐約賴克斯監獄在內的監獄設施中，至少有38人新冠肺炎病毒檢測呈陽性。

報道稱，在寫給紐約刑事司法部門領導人的一封信中，教改委員會臨時主席謝爾曼（Jacqueline Sherman）描述了處於危機中的監獄系統。

謝爾曼說，在上周，委員會成員了解到有12名教管局僱員、5名管教衛生處僱員和21名在賴克斯和城市監獄被拘留的囚犯，被檢測出感染新冠病毒。此外，還有至少58人在監獄的傳染病和檢疫部門接受監測。

謝爾曼指出，「保護在監獄中居住和工作的人的社區的最佳途徑，是迅速減少在監獄中居住和工作的人數。」

報道指出，在美國有220多萬人被監禁。有擔憂稱，新冠肺炎疫情可能會在聯邦和州監獄、縣監獄和拘留所組成的龐大網絡中迅速蔓延開來。

值得一提的是，紐約的新冠肺炎疫情最為嚴重。美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布，截至21日上午紐約州確診的新冠肺炎人數已經達到10,365人，成為美國第一個確診人數破萬的州。其中，紐約市新冠肺炎確診人數也飆升至6,211人。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）20日在發布會上稱，紐約市已經成為了美國疫情的「震央」。