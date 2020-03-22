【新冠肺炎・日本】東京奧運難延期　日媒：選手及場館是關鍵

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，外界擔心日本東京奧運能否如期舉行。日媒分析認為東奧很難延期，當中「能否有場館可用」及「選手參賽資格」兩個問題是關鍵。

一旦東奧延期，日本一直以來的準備工作需被迫大幅修正，亦要重新協調賽事日程及場館安排，更無可避免增加舉辦經費，東京奧組委會長森喜朗指出，若東奧延後1至2年舉辦，無法保證會場到時候還能否使用。

事關東京的會議展覽場地不足，多個會場都需至少提前一年預約，令重新徵用場地難度大增。例如舉辦劍擊等7個項目的千葉幕張展覽館需在1年前預約，設立新聞中心及國際廣播中心（IBC）的東京國際展示場就需在1.5年前預約。

東奧亦會用到日本職棒及職業足球的場館，一旦延期各方需重新協調賽事時間。另外，選手村亦會因此大受影響，選手村總計23棟約5600戶原本預料在東奧結束後出售，2023年3月入伙，東奧延期意味單位交付可能要推遲。

新冠肺炎：若東京奧運延後1至2年舉辦，無法保證會場到時候還能否使用。圖為東京奧運主場館「新國立競技場」2019年7月的鳥瞰圖。（Getty）

選手能否保持身心狀態

奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，奧運不能像足球一樣簡單延期，他指出：「在異常狀況下沒有理想的解決方法，取消奧運會破壞上萬名運動員的夢想。」

正如巴赫所說，延期比賽可能會令他們的努力付諸流水，美夢破碎。奧運是不少運動員心目中的終極舞台，然而運動員生涯短暫，能參與奧運的次數其實屈指可數，有人更是十年磨一劍，窮一生精力訓練，爭取一生可能只得一次的奧運入場券。

東奧延期可能會影響頂尖選手的狀態。年齡及身體狀況直接影響運動員表現為迎接4年一度的奧運，他們需持續調整身心狀態，無法簡單地改變眼前的目標。

新冠肺炎：若東京奧延後1至2年舉辦，可能會影響頂尖選手的狀態。圖為2012年倫敦奧運的男子100米田徑決賽。（Getty）

選手參賽資格恐受影響

在柔道及游泳等項目，有些體育協會引入「早期內定制度」，提前決定人選迎戰奧運，以確保有充分時間備戰；而田徑等一些項目，就規定選手需在一定期間達成標準紀錄才能出賽。

一旦東奧延期就必需重新考量運動員的選拔及出賽條件。日本《產經新聞》引述體育協會相關人士指出：「如果只延幾個月還說得過去，一旦要延期1至2年，實際上可能要重新選拔參賽選手」。

報道指出，若屆時因延期舉辦奧運而要重新選拔運動員時，某些選手可能會訴諸國際體育仲裁法庭。