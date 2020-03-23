【一分鐘看世界】默克爾自我隔離、特朗普打新牌、東京奧運延期？

今天是3月23日，星期一。開始新一周的工作之前，你需要知道的國際新聞：
德國總理默克爾自我隔離
德國總理默克爾（Angela Merkel）透過政府發言人表示，一名上周五替她注射肺炎球菌疫苗的醫生對新型冠狀病毒的測試呈陽性，她將接受隔離，未來幾日接受病毒測試，並開始在家工作。（按此閱讀更多）
德國總理默克爾將接受隔離，並開始在家工作。圖為2020年3月18日，默克爾在柏林總理府出席每周的內閣會議。（AP）
特朗普另一手牌
2017年剛上任就馬上啟動連任競選工程的特朗普，一直以來都一心以宣揚「美國經濟史無前例的成就」而取勝。可是，新冠病毒來襲卻將特朗普原以為十拿九穩的這張手牌撕成碎片。在11月的總統選舉之前，即使疫情能夠平息，特朗普也很難有機會宣揚其經濟成就。沒了經濟牌，特朗普將2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）當作其新政治籌碼，自稱為「戰時總統」，呼籲全國團結為對抗這個「隱形的敵人」。這樣做會比「經濟牌」更好打嗎？……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普和官員不止一次將「新冠病毒」說成「中國病毒」，引起北京政府不滿。圖為3月20日特朗普（圖中）在白宮出席新冠病毒工作組的簡報會。（AP）
「中國病毒論」始作俑者
自從新冠肺炎疫情2月末在美國開始蔓延以來，美國特朗普政府和極端保守派便加大力度借疫情對中國污名化。其中，有一人最為典型。他是特朗普政府當中從頭至尾都將新冠肺炎同中國或中國城市武漢直接掛鈎的高級官員。（按此閱讀更多）
奧運難以推遲的原因？
日本以首相安倍晉三為首的政府對7月下旬舉行的東京奧運會相當堅持，仍然愈來愈多聲音要求延期舉行。東京政府不能輕易決定延期的原因，除了因為有研究指若東奧取消，日本將蒙受4.5萬億日圓（約3150億港元）的損失，還有另外兩個關鍵原因……（按此閱讀更多）
在新冠肺炎疫情持續的情況下，不少人願意配合醫護人員的抗疫工作，選擇留在家中，但有些人不願就此減少娛樂，選擇參加「新冠派對」或「封城派對」。圖為3月17日英國倫敦一間酒吧。保安人員站在店門外。（AP）
年輕人成為抗疫障礙？
不同地方的年輕人即使面對各或「封城」或「鎖國」命令，仍然繼續過生活，他們仍然在家上班，下班後的活動也如常進行。在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，雖然歐洲多國和美國多州陸續禁止市民外出娛樂，但仍然有不少年輕人偷偷舉辦「封城派對」或「新冠派對」。千禧世代對夜生活的不捨不棄，或會成為未來抗疫的一大難關。……（按此閱讀更多）
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