【新冠肺炎】安倍晉三：可能不得不推遲舉辦東京奧運

由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，日本正考慮推遲舉辦2020年的東京奧運會。日本首相安倍晉三3月23日在參議院預算委員會上表示，如果無法以完整形式舉辦奧運會，可能不得不推遲舉辦。

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他表示：「我會遵循之前說過的完整辦奧運的方針。但如果出現舉辦困難的情況，要把運動員放在第一位，將不得不作出延期的判斷。但停辦不是選項。」

安倍指出，昨晚分別與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）及東京奧組委主席森喜朗通電話，三人都認同應以最佳形式舉辦東京奧運。

此前以安倍晉三為首的日本政府一直堅持按既定日期，完整辦奧運的計劃。

國際奧委會將考慮押後7月24日揭幕的東京奧運，預計在4周內會有所決定，期間會與日本當局及多國體育官員一同磋商。不過，巴赫明確表示東京奧運不會取消，「在異常狀況下沒有理想的解決方法，取消奧運將破壞上萬名運動員的夢想。」

這次奧運會原定2020年7月24日至8月9日在日本東京舉行，殘奧會則會在8月25日舉行。加拿大奧委會及殘奧委員會22日發表聲明指，已作出艱難決定，不會派代表團參與夏季舉行的東京奧運及殘奧會的賽事，並呼籲押後一年舉辦，「儘管我們明白到推遲帶來的內在複雜性，但沒有什麼比我們的運動員和國際社會的健康與安全更加重要。」