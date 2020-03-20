【一分鐘看世界】意大利黑暗時刻、倫敦封城？東京奧運「詛咒」

今天是3月20日，星期五。展開另一個忙碌的工作天之前，你需要知道的國際新聞：

意大利黑暗時刻

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在歐美等地未有緩和跡象，重災區之一的意大利死亡人數升至3405人，超越中國成為全球最多人死於疫情的國家。當地喪生人數持續上升，有傳媒拍到片段，顯示政府要出動軍隊運載棺材到火化場地。為了抗疫，當地政府已決定延長封城令。《世界是平的》作者佛里曼（Thomas Friedman）撰文稱，這次疫情可能是世界歷史的分水嶺……（按此閱讀更多）

在意大利貝加莫市，有殯葬業人員3月16日把棺材從靈車上搬下來。（AP）

倫敦封城？

新型肺炎疫情在歐洲肆虐，英國情況也令人關注，女王伊利沙伯二世呼籲國家團結應對疫情。而首都倫敦在3月19日關閉多達40個地鐵站，作為抗疫措施。首相約翰遜希望疫情可以在6月底受到控制，但他連日遭受抨擊抗疫不力，最終宣布英國學校將全面停課、取消公開試，他在回答傳媒問題時，亦不排除封城選項，有英國媒體報道，倫敦有可能最快在3月20日全面封城。有中國留學生向01記者稱，政府不鼓勵戴口罩，身邊有同學因佩戴口罩而被當地極端人士辱罵甚至襲擊。

另一方面，疫情也令英國與歐盟的貿易談判出現阻礙，其中歐盟首席談判代表巴尼耶確診感染新型冠狀病毒……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：倫敦3月19日關閉多達40個地鐵站。圖為當地一名戴上口罩外出的民眾。（AP）

東京奧運「詛咒」

外界擔心原定7月開幕的東京奧運能否如期舉行，日本財務大臣麻生太郎3月18日形容，東京奧運是「被詛咒的奧運」，又指奧運「每40年就出現問題」，言論引起爭議。事實上，外界也留意到日本過去主辦奧運時，也總有大事發生……（按此閱讀更多）

特朗普《國防生產法案》

疫情繼續肆虐全球，美國國務院決定將全球旅遊警示提升至最高級別，呼籲國民不要出國，而身處海外的國民則盡快回國。總統特朗普則指要打贏這場醫學戰爭，他在3月18日基於1950年的《國防生產法案》（Defense Production Act）簽署行政命令，指示衛生部動用法案權力去獲得和分配「用以對抗新冠病毒擴散所需的健康與醫療資源，包括個人防護裝備及呼吸機」。這套法案真的有助美國遲來的抗疫陣線嗎……（按此閱讀）

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