特朗普去信金正恩　金與正再次發表外交談話意味什麼

在新試射兩枚短程導彈後，朝鮮領導人金正恩妹妹、勞動黨第一副部長金與正3月22日再次發表談話，公開一封美國總統特朗普（Donald Trump）親筆信。在這之前，金與正剛剛以個人名義首次發表談話。

綜合媒體3月23日報道，朝中社發表聲明內容顯示，金與正讚揚特朗普在兩國發展關係面臨重大困難及挑戰之際寫信給金正恩。稱特朗普在親筆信中介紹推動朝美關係發展的構想，提及最近未能與金正恩經常溝通，轉達自己的想法有一定的困難，希望今後能同金正恩委員長保持溝通。

金與正是朝鮮領導人金正恩妹妹，也是朝鮮政壇重要人物。圖為2018年6月12日，金與正（左一）參加美朝首腦文件簽署儀式。（Reuters）

金與正稱，特朗普發來親筆信體現和金正恩委員長保持着很特別、很堅固的友誼，金委員長也表示雙方情誼深厚，並向美方發來親筆信傳遞温暖表示感謝。

不過，金與正同時指出，美朝關係不應該只寄託於領導人之間的關係，若公平和平衡得不到保障，美方如果繼續堅持單邊主義和貪慾，兩國關係將持續惡化。只有彼此在力學和道德上的平衡和公平得到保障，朝方才能考慮兩國關係以及為發展雙邊關係的對話。

3月23日，韓國統一部副發言人曹惠實積極評價親筆信一事，稱韓方將繼續致力於發展韓朝關係和實現半島無核化與永久和平。

韓聯社稱，美國多次公開表明願意提供人道主義援助幫助朝鮮抗擊疫情，但金與正在談話中強調不宜一味期待借領導人之間的關係引導兩國關係發展。由此可見，2018年河內核談破裂後陷入僵局的美朝關係難以在短時間內出現轉機。

值得一提的是，金與正3月3日發表題為「對青瓦台的低級思維表示驚愕」的談話，這是她首次以自己的名義發表談話，且措辭直接、受到關注。

分析認為，金正恩指示金與正發表對韓談話，也是直接表達對韓方的不滿。而金與正是朝鮮領導人金正恩的妹妹，是朝鮮最高領導人的官方傳話筒，她發表談話的分量可想而知。

此外，金與正雖是「白頭血統」，但從官職來看只是副部級，由「第一副部長」親自發表談話比較罕見，這也可以看出金與正在朝鮮的地位。有分析認為，金與正可能從宣傳部調往組織指導部。組織指導部負責黨幹部的人事調整和懲處，是黨內最核心部門。組織指導部部長李萬建近期被公開免職，有觀察人士認為金與正實為該部門一把手。

另有分析認為，從此次發表的談話來看，金與正不再只是金正恩的「幕僚長」，而是在制定對內對外路線等整體治國理政方面擔任重要角色。