金與正罕見首次以個人名義發聲明　稱朝軍火力戰鬥訓練為自衛行動

朝鮮勞動黨中央第一副部長金與正3月3日發表談話，回應朝鮮人民軍前線炮兵部隊進行的火力打擊訓練。這是金與正首次以自己的名義發表談話。

據韓聯社3月3日報道，金與正發表談話稱，前一天（3月2日）朝鮮人民軍前沿遠程炮兵部隊發射火箭炮的訓練是自衛行動，並不意在威脅誰。

金與正是朝鮮領導人金正恩妹妹，也是朝鮮政壇重要人物。圖為2018年6月12日，金與正（左一）參加美朝首腦文件簽署儀式。（Reuters）

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金與正在談話中指出，韓方青瓦台對此表示強烈遺憾、要求停止，令人驚訝。青瓦台不合邏輯說法和言論只會引發對韓方的不信任、憎恨和蔑視。

朝中社公開內容顯示，金與正提到韓國也很喜歡聯合軍演，還熱衷於引進尖端軍事裝備等專做令人討厭之事。她譏諷青瓦台的做法與三歲小孩不相上下，並批評韓國仿效美國，非常善於強詞奪理、死不講理。

不過，金與正強調，令人欣慰的是這不是韓國總統文在寅親自發表的立場。

金與正還就美韓決定推遲原定於3月初舉行的聯合軍演一事稱，這是因為韓國爆發2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，而不是出於和平、和解、合作的青瓦台人士做出的決定。

3月2日，朝鮮領導人金正恩視察了朝鮮人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練場，並指導朝鮮人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練。

朝中社3日稱，金正恩在觀察所聽取火力打擊訓練計劃匯報後，指導了訓練。下達射擊命令，前線遠程炮兵一齊開火。

金正恩對前線遠程炮兵為迅速應對任何不利情況，出色完成火力戰鬥任務時刻做好準備表示極大的滿意。

金正恩稱，人民軍必須徹底保持任何敵人也都不敢侵犯祖國領空領土領海的軍事應對姿態，不斷加強自身戰鬥力。