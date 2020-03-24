蓬佩奧斡旋失敗　美國削減對阿富汗10億美元援助

美國國務院3月23日表示，因阿富汗總統拒絕與塔利班領袖談判，未能成立新政府，將會削減對阿富汗10億美元的援助。

美國塔利班和約：美國國務卿蓬佩奧3月23日與阿富汗總統加尼會面，美國正進行斡旋工作，推進阿富汗和平進程。（Reuters）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月23日前往阿富汗，分別與總統加尼（Ashraf Ghani）及前行政首長阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）會面。蓬佩奧在回程時發表聲明，指對這次斡旋工作感到失望，結果損害美國與阿富汗關係。

蓬佩奧未有說明削減的10億美元援助來自哪個部分，但說援助可以重新發放，只要阿富汗領導人願意組建一個具包容性政府，提供安全的環境以推進阿富汗和平進程。

美國與塔利班在2月簽署和約，塔利班承諾切斷與恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）的聯繫，並停止暴力襲擊。美國則承諾在14個月內撤軍，並解除制裁，雙方和約需要阿富汗政府配合。

但阿富汗在3月總統選舉一度鬧出雙胞總統，總統加尼與原任國家行政首長阿卜杜拉各自宣誓就任總統。加尼亦拒絕履行美國與塔利班協議中，互相釋放官員和士兵的協議。阿富汗目前的政治亂局令和平進程陷入僵局。