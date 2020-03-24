【新冠肺炎】歐美人民懶理疫情照樣出街　專家：因勸籲力度不夠

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在歐美地區持續擴散，今天歐美多個國家頒布封城措施，限制國民外出。但這種嚴格規定不是第一天就決定，在媒體鏡頭下看見更多的，是人群聚集在公園、海灘、甚至開私人派對。專家指出那是因為「勸籲」力度不足，往往遭忽視。

新型冠狀病毒肺炎：3月19日倫敦里士滿公園依然迫滿了人群，民眾無視政府呼籲，前往公園享受週末和野餐。（Retuers）

英國政府在3月19日宣布進入防疫第二階段，呼籲民眾減少外出。但在周末當看見仍有大量的人跑到公園，跑去郊外遠足野餐，首相約翰遜（Boris Johnson）終於忍受不了，在23日宣布全國封鎖。

「除了購買生活必需品、日常鍛鍊、有醫療需求或必要工作的往返，所有人必須待在家中。這是你唯一外出的4個理由，你不應該和你的朋友，或其他親戚見面。」約翰遜稱警察會有權驅散或罰款任何不遵守規則的人。

事實這不只在英國發生，在美國邁阿密海灘在同一個周末一樣迫滿了大量的遊客，甚至有遊客表示不怕被感染。結果政府隔天即時封鎖海灘，不准人們再聚集。

新型冠狀病毒肺炎：3月23日英國首相約翰遜頒布更嚴格限制措施，要求人民若無必要必須留在家中，禁止外出。（Reuters）

温柔建議沒有效用

英國華威商學院行為學教授查特（Nick Chater）解釋，那是因為政府的訊息「混雜」所致。查特指出西方政府傾向即時採取嚴格措施，逐步關閉學校、餐廳和酒吧，以呼籲的方式勸籲民眾別外出，顯得力度不足。

查特表示：「當人們被温柔地建議去做某些事的時候，那些人是不會認為那十分重要，須要去遵守。」「因為若那是重要的，會被直接告知必須那樣做。就如紅燈停車一樣，會告訴你若不這樣就就是違反法律。」

當然還是有人會意識到事態嚴重，願意聽從建議留在家中。有不少人利用網絡平台，上載一些無視疫情，繼續外出和聚眾的照片，予以譴責批評，如加州州長紐森（Gavin Newsom）回應邁阿密海灘人山人海為「自私」一樣。

但查特認為單純批評並不足夠，他以中國為例，指出嚴格執行封城是可行的。但他亦以韓國為例，韓國的措施未如中國嚴格，但仍憑着大規模的檢測和追縱，成功控制疫情。他認為可綜合兩者方法，控制疫情在歐美擴散。