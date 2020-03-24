【新冠肺炎】華府稱協助伊朗抗疫　魯哈尼指美領袖說謊

伊朗是中東新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的重災區，伊朗指責美國口說願意協助伊朗抗疫但不解除制裁，並指「美國一些領導人在說謊」。而歐盟則決定提供2000萬歐元的資金，及協助伊朗爭取國際貨幣基金組織（IMF）的援助。

新型冠狀病毒肺炎：伊朗總統魯哈尼批評美國只口說幫忙，實際無解除制裁，未有提供真正協助。圖為3月21日魯哈尼正與政府官員討論抗疫政策。（Reuters）

伊朗疫情正持續擴大，在23日伊朗新增1812名確診患者，127人死亡。全國累計患者超過2.3萬人，共1812人喪生。患者包括伊朗政府高級官員。

美國總統特朗普（Donald Trump）23日表示願意協助伊朗及朝鮮抗疫，但伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）同日指責美國口說無憑，美國不願放寬針對伊朗制裁。

彭博社報道，指即使美國已稍為放寬部分對伊朗的人道支援限制，但實際企業和銀行都因擔心受罰，不願向伊朗提供援助。伊朗亦在12日致信IMF，要求提供支援，但國際危機組織」（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示，美國很可能會反對，拒絕IMF向伊朗提供支援。

另一方面，歐盟在23日決定向伊朗提供2000萬歐元的資金，並表示願意協助伊朗爭取IMF支援。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟無法提供太多人道援助，但可以在未來數星期內，提供2000萬歐元的支援。