【新冠肺炎】特朗普擬復活節前恢復經濟　兩黨州長反對

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，美國步向停擺。總統特朗普（Donald Trump）表明，期望國家能夠於復活節前重開。不過全國共和民主兩黨的州長3月24日表態反對特朗普提出的時間表，認為是不切實際。

美國的疫情愈來愈嚴重，紐約州成為全國重災區。圖為州長科莫3月24日在雅各布賈維茨會議中心召開記者會。科莫指，紐約州的感染率正在加快，距離爆發危機只剩最多兩周。（AP）

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全國州長協會（National Governors Association）主席、共和黨的馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）認為，特朗普發放的信息令人混淆，因為大部份州長的工作仍然專注執行限制，而非解除限制。他形容，白宮根據「虛構時鐘」制定時間表。

屬於民主黨的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）指，自己和特朗普明顯「根據不同的假設工作」。在紐約州，州長科莫（Andrew Cuomo）表示，感染率每三日增加一倍，促請聯邦政府提供更多支援。他說：「如果你問美國人從公共衛生和經濟之間作出選擇，那是毫無疑問的。沒有美國人會說以人命作為代價加速經濟。」科莫強調，首要任務是拯救生命。